Происшествия
Названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под АрхангельскомГазета.Ru 17:14
Как уточняется в настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Ранее район Двинского залива Белого моря был закрыт за два дня до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел 8 августа.
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с чего всё началось
Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли, еще трое получили получили травмы в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации.ТАСС17:31
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала о дне рождения, который длился 12 дней
Виктория Лопырева 26 июля отметила день рождения. В честь этого события модель и телеведущая опубликовала в личном микроблоге видео.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено в 19:45
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина
Употребление бокала красного вина в день, вопреки распространенному мнению, не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Обновлено в 03:25
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено в 20:04
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев
Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Футбол
«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено в 16:42
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Технологии
Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей
Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.
Обновлено в 07:11
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Немецкие военные показали видео крылатой ракеты Taurus
Вооруженные силы Германии опубликовали в Сети видеоролик, на котором показано применение модернизированной крылатой авиаракеты Taurus.
Обновлено в 10:36
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Обновлено в 09:43
Авто
Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 11:12