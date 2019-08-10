Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли, еще трое получили получили травмы в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации.

с чего всё началось

Как уточняется в настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Ранее район Двинского залива Белого моря был закрыт за два дня до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел 8 августа.

Названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под Архангельском

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