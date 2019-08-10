Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пятиРоссийская газета вчера в 18:04

При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять. О гибели пятерых сотрудников "Росатома" сообщили в департаменте коммуникаций этой госкорпорации. Там уточнили, что взрыв произошел "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".
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Что случилось этой ночью: суббота, 10 августа

Интерфакс01:30

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

РБКвчера в 18:49

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

РИА Новостивчера в 20:53

Источник: специалисты Росатома и МО погибли из-за возгорания экспериментального двигателя

ТАССвчера в 19:05

Уточнено количество погибших при взрыве на полигоне в Северодвинске

Lenta.ruвчера в 17:56

СМИ узнали о гибели сотрудников Минобороны под Архангельском. Известна причина трагедии

URA.Ruвчера в 21:23

«Росатом» сообщил о гибели 5 своих сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области

Коммерсантъвчера в 17:43
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
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