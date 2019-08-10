При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять. О гибели пятерых сотрудников "Росатома" сообщили в департаменте коммуникаций этой госкорпорации. Там уточнили, что взрыв произошел "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Происшествия На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Политика Трамп заявил о возможной сделке Зеленского и Путина Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский настроен на решение конфликта в Донбассе.

Здоровье Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 19-летнего жителя Индии в шар Индиец страдает от загадочной болезни 12 лет, первые симптомы появились в 7 лет, но найти причину заболевания медики не смогли.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Здоровье В перинатальном центре Рязани родились тройняшки Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани.

Футбол Спорт Mail.ru покажет все матчи 5-го тура РПЛ Текстовая онлайн-трансляция матча Оренбург Тамбов Во втором матче 5-го тура Краснодар примет дома казанский Рубин .

Политика Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Сирии Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», борющегося против современного рабства, пропал на территории Сирии.

Происшествия На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.

Политика Названы самые распространенные фамилии в России Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Политика Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.

Энергетика «Роснефть» нарастила добычу газа и сократила выплаты членам правления Участие «Роснефти» в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами Eni (50 процентов) и BP (10 процентов) позволило российской компании не только нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок, но и выйти на газовый рынок Египта с перспективой развития деятельности в стране и регионе в целом.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Космос «Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу» Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на создание саморазлагающегося в космосе спутника.

Футбол Защитник БАТЭ Волков может перейти в ЦСКА Как сообщает Sport24.ru, российский клуб проявляет интерес к защитнику БАТЭ Захару Волкову. 21-летний игрок всю карьеру провел в Беларуси.

Армия и оружие Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench Эксперты предполагают, что речь идет об устройстве Samsung Galaxy A70S, которое обладает продвинутыми характеристиками.

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".