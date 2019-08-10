Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пятиРоссийская газета вчера в 18:04
При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять. О гибели пятерых сотрудников "Росатома" сообщили в департаменте коммуникаций этой госкорпорации. Там уточнили, что взрыв произошел "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".
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«Росатом» сообщил о гибели 5 своих сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области
Коммерсантъвчера в 17:43
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