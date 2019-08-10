При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять. О гибели пятерых сотрудников "Росатома" сообщили в департаменте коммуникаций этой госкорпорации. Там уточнили, что взрыв произошел "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

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