Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64Известия вчера в 23:28
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News. Помимо этого отмечается, что 21 пострадавший находится в критическом состоянии, еще 73 человека — в тяжелом.
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Политика
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после слушаний в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры.
Обновлено вчера в 07:41
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список
Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии
Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
ЖКХ
В домах на ВИЗе понизят температуру, чтобы отремонтировать трубопровод
В ходе проведения ремонтных работ в 13-ти домах температура воды будет понижена до 50 градусов.
Обновлено в 01:29
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено 21 марта в 08:16
Происшествия
Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки
В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Челябинская авиабаза стала плацдармом для международных учений
Челябинская авиабаза стала плацдармом для международных учений – сегодня в Шаголе приземлились штурмовики Су-25.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы
Обновлено вчера в 04:55
Важное за сутки
Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков
Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено вчера в 03:00
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 21 марта в 12:47
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
«Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном
Алла Пугачева Дробышу ответила, и он приехал к ней в Москву, на Таганку.
Обновлено вчера в 08:08
Единоборства
Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона
В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Перед смертью Началова собиралась выйти замуж в третий раз
Певица Юлия Началова собиралась выйти замуж в третий раз.
Обновлено в 00:52
Политика
Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики
Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
В Госдуме ответили на требование СЕ пустить правозащитников в Крым
Как сообщал РИА Новости Крым, в четверг глава комитета министров СЕ, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни призвал обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ.
Обновлено вчера в 04:26
Хоккей
«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд
«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
Обновлено в 00:58
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45