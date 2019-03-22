Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64Известия вчера в 23:28

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News. Помимо этого отмечается, что 21 пострадавший находится в критическом состоянии, еще 73 человека — в тяжелом.
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Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае достигло 64 человек

Интерфакс02:35

Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали уже 62 человека

Росбалтвчера в 13:57

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64

ТАССвчера в 23:16

В Китае хотят привлечь к ответственности виновных во взрыве на химзаводе

РИА Новостивчера в 23:21

До 64 человек возросло число погибших от взрыва на химзаводе в Китае

REGNUM00:32

Число жертв взрыва на химзаводе в КНР достигло 64

Российская газета01:11

Число погибших при взрыве на химзаводе в Китае возросло до 62

RT на русскомвчера в 12:02
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие

США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ

В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.
Обновлено вчера в 12:47
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Обновлено вчера в 06:18
Гаджеты

Раскрыт способ взлома пароля на любом смартфоне

Ученые из Штутгартского и Мюнхенского университетов провели эксперимент и выяснили, как злоумышленники считывают информацию о пароле с любого гаджета.
Обновлено вчера в 23:39
Путешествия

Черногория продлила срок безвизового пребывания для россиян

Власти Черногории продлили до 90 дней срок безвизового пребывания российских граждан на территории республики.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

В Польше построят объект для хранения оружия США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Общество

Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила нижнее белье в стиле БДСМ.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Технологии

В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского

Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем

Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины

Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Крыловский центр показал журналистам экспериментальную базу

Как передаёт корреспондент Sudostroenie.info, в частности, представители КГНЦ показали работу глубоководного бассейна, ландшафтной аэродинамической трубы и ледового бассейна.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России

У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол

Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020

В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:37
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:44
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов

Более 2,8 тысячи жилых домов получили повреждения различной степени в результате взрыва на химзаводе, который произошёл в провинции Цзянсу в четверг днём, сообщил на пресс-конференции глава администрации уезда Сяншуй Дань Юнхун.
Обновлено вчера в 23:13
Важное за сутки

Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков

Обновлено в 00:21
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Здоровье

В ВОЗ не рекомендуют пить много воды

Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.
Обновлено в 00:51
Спорт

Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Обама поздравил Дженнифер Лопес с помолвкой и поделился опытом семейной жизни

44-й президент США поздравил звёздную пару письмом, в котором поделился опытом семейной жизни.
Обновлено вчера в 23:09
Наука

Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство

Обновлено 21 марта в 09:01
Происшествия

Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта

«Кордоны, установленные после терактов, были сокращены, дороги в окрестностях мечетей аль-Нур и Линвуд вновь открыты», — добавляется в сообщении.
Обновлено в 02:22
Политика

Рейтинг одобрения Путина достиг максимума за полгода

Более 65% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
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