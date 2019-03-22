Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64Известия вчера в 23:28

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News. Помимо этого отмечается, что 21 пострадавший находится в критическом состоянии, еще 73 человека — в тяжелом.

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Армия и оружие США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.

Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Гаджеты Раскрыт способ взлома пароля на любом смартфоне Ученые из Штутгартского и Мюнхенского университетов провели эксперимент и выяснили, как злоумышленники считывают информацию о пароле с любого гаджета.

Путешествия Черногория продлила срок безвизового пребывания для россиян Власти Черногории продлили до 90 дней срок безвизового пребывания российских граждан на территории республики.

Армия и оружие В Польше построят объект для хранения оружия США Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.

Общество Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила нижнее белье в стиле БДСМ.

Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

Технологии В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Футбол Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».

Политика Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.

Политика Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Армия и оружие Крыловский центр показал журналистам экспериментальную базу Как передаёт корреспондент Sudostroenie.info, в частности, представители КГНЦ показали работу глубоководного бассейна, ландшафтной аэродинамической трубы и ледового бассейна.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Футбол Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020 В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".

Происшествия При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов Более 2,8 тысячи жилых домов получили повреждения различной степени в результате взрыва на химзаводе, который произошёл в провинции Цзянсу в четверг днём, сообщил на пресс-конференции глава администрации уезда Сяншуй Дань Юнхун.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.

Здоровье В ВОЗ не рекомендуют пить много воды Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.

Спорт Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта «Кордоны, установленные после терактов, были сокращены, дороги в окрестностях мечетей аль-Нур и Линвуд вновь открыты», — добавляется в сообщении.

Политика Рейтинг одобрения Путина достиг максимума за полгода Более 65% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства.