Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64Известия вчера в 23:28
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News. Помимо этого отмечается, что 21 пострадавший находится в критическом состоянии, еще 73 человека — в тяжелом.
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Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ
В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.
Обновлено вчера в 12:47
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Обновлено вчера в 06:18
Гаджеты
Раскрыт способ взлома пароля на любом смартфоне
Ученые из Штутгартского и Мюнхенского университетов провели эксперимент и выяснили, как злоумышленники считывают информацию о пароле с любого гаджета.
Обновлено вчера в 23:39
Путешествия
Черногория продлила срок безвизового пребывания для россиян
Власти Черногории продлили до 90 дней срок безвизового пребывания российских граждан на территории республики.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Общество
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила нижнее белье в стиле БДСМ.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Технологии
В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского
Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем
Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины
Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Крыловский центр показал журналистам экспериментальную базу
Как передаёт корреспондент Sudostroenie.info, в частности, представители КГНЦ показали работу глубоководного бассейна, ландшафтной аэродинамической трубы и ледового бассейна.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020
В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:37
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Более 2,8 тысячи жилых домов получили повреждения различной степени в результате взрыва на химзаводе, который произошёл в провинции Цзянсу в четверг днём, сообщил на пресс-конференции глава администрации уезда Сяншуй Дань Юнхун.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Здоровье
В ВОЗ не рекомендуют пить много воды
Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.
Обновлено в 00:51
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Обама поздравил Дженнифер Лопес с помолвкой и поделился опытом семейной жизни
44-й президент США поздравил звёздную пару письмом, в котором поделился опытом семейной жизни.
Обновлено вчера в 23:09
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Происшествия
Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта
«Кордоны, установленные после терактов, были сокращены, дороги в окрестностях мечетей аль-Нур и Линвуд вновь открыты», — добавляется в сообщении.
Обновлено в 02:22
Политика
Рейтинг одобрения Путина достиг максимума за полгода
Более 65% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14