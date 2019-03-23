Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 64Аргументы и Факты вчера в 23:29
Количество погибших в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая выросло до 64, пропавшими без вести считаются 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Яньчэн Цао Лубао. Ранее стало известно о 62 погибших.
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