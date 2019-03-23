Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 64Аргументы и Факты вчера в 23:29

Количество погибших в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая выросло до 64, пропавшими без вести считаются 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Яньчэн Цао Лубао. Ранее стало известно о 62 погибших.
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Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае достигло 64 человек

Интерфакс02:35

Число жертв взрыва на химзаводе в КНР превысило 60

Газета.Ruвчера в 23:15

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64

ТАССвчера в 23:16

Число погибших при взрыве на химзаводе в Китае возросло до 64

Life.ruвчера в 23:22

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64

РБК00:32

Число жертв взрыва на химзаводе в КНР достигло 64

Российская газета01:11

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек

РИА Новостивчера в 23:10
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