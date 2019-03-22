Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44ТАСС 22:11

В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали. Об этом заявил в пятницу мэр города Цао Лубао на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире китайскими информационными ресурсами.
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Взрыв на химической фабрике в Китае: 44 погибших, 640 раненых

REGNUM22:35

Число жертв взрыва на заводе пестицидов в Китае увеличилось до 44 человек

РБК21:59

В результате взрыва на химзаводе в Китае погибли 44 человека

RT на русском21:58

Число погибших при взрыве на китайском химзаводе выросло до 44 человек

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СМИ: Си Цзиньпин потребовал установить причины взрыва на химзаводе в Китае

ТАСС23:36

Сотни человек доставлены в больницы после смертельного взрыва на химзаволе в Китае

Газета.Ru22:37

После взрыва на заводе в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших

РИА Новости22:30
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
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В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
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Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»

Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
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ФСБ провела обыски в Центре питания Универсиады в Красноярске

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Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
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Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране.
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Происшествия

Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову

В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.
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Российского школьника засосала грязевая жижа

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Экономика

Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников

Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
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Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
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Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
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Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
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Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020

Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

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Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
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Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

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Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек

Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек.
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Общество

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

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Общество

Гидрометцентр ожидает в Петербурге жаркий август

Обновлено в 08:55
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку

Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.
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Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Политика

Кремль завершил весеннюю серию губернаторских отставок

В четверг о добровольных досрочных отставках объявили губернаторы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг.
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Инфекционисты предупредили родителей о сезонном росте заболеваний ротавирусами в школах и детсадах

Прививка предупреждает заболевание и не только этой инфекцией, но и снижает заболеваемость другими инфекциями.
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Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
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С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega

Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
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