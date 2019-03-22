Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44ТАСС 22:11
В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали. Об этом заявил в пятницу мэр города Цао Лубао на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире китайскими информационными ресурсами.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено в 20:15
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Политика
Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову
В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Обновлено в 20:26
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено в 12:43
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Происшествия
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек.
Обновлено в 12:36
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Обновлено в 04:10
Общество
Гидрометцентр ожидает в Петербурге жаркий август
Обновлено в 08:55
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.
Обновлено в 22:55
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Политика
Кремль завершил весеннюю серию губернаторских отставок
В четверг о добровольных досрочных отставках объявили губернаторы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Инфекционисты предупредили родителей о сезонном росте заболеваний ротавирусами в школах и детсадах
Прививка предупреждает заболевание и не только этой инфекцией, но и снижает заболеваемость другими инфекциями.
Обновлено в 07:23
Авто
Началось производство пикапа Jeep Gladiator
Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
Обновлено в 22:14