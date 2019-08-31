В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя местной полиции Вишваса Пандхаре. Как заявил Пандзаре, число пострадавших составило 58 человек.

Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12

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