Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12

В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя местной полиции Вишваса Пандхаре. Как заявил Пандзаре, число пострадавших составило 58 человек.
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