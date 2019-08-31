Происшествия
Газета.RuЧисло жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12
В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя местной полиции Вишваса Пандхаре. Как заявил Пандзаре, число пострадавших составило 58 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика
Памятник Захарченко открыли в Донецке
В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник.
Вести.Ru 06:05
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Политика
В СБУ исключили обмен заключенными с Россией 30 августа
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными с Россией не произойдет 30 августа.
Дождь вчера в 04:55
Футбол
«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани
«ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.
Матч ТВ вчера в 16:39
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Политика
Организаторы незаконных митингов в Москве ведут борьбу за иностранное финансирование
Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов пояснил, что согласованные акции не приносят того хайпа, который создается благодаря массовым беспорядкам.
Экономика сегодня 05:21
Футбол
«Рубин» – «Сочи». 18-летний Макаров впервые выйдет в старте казанцев
Впервые в старте казанцев выйдет 18-летний воспитанник клуба Никита Макаров.
Спорт БИЗНЕС Online 05:45
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты
Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 05:54
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru вчера в 05:35
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета 29 августа в 11:13
Политика
В США назначен спецпредставитель по Западным Балканам
О назначении Мэттью Палмера на должность спецпредставителя США по Западным Балканам сообщили в пресс-службе Госдепа.
REGNUM вчера в 21:42
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости вчера в 08:52
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Армия и оружие
Тысячи жителей Горловки остались без света после обстрела ВСУ
Ранее iReactor писал, что из-за минометных обстрелов ВСУ три села в ДНР остались без света.
iReactor 03:22
Политика
Частицу Вечного огня из Москвы отправили в Любляну
RT на русском 06:15
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04