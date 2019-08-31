Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12

В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя местной полиции Вишваса Пандхаре. Как заявил Пандзаре, число пострадавших составило 58 человек.
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Число жертв от взрыва на химзаводе в Индии выросло до 12 человек

Интерфакс05:30

На химзаводе в Индии произошел взрыв

ТАСС04:35

До 20 человек могли погибнуть при мощном взрыве на химзаводе в Индии

РЕН ТВ02:28

В результате взрыва на химзаводе в Индии погибли не менее 6 человек

RT на русском02:57

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

Коммерсантъ02:49

В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12

РИА Новости04:47

Число жертв взрыва на химическом заводе в Индии выросло до 12 человек

Эхо Москвы05:00
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Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
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Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
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Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
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Теннисист Медведев показал неприличный жест и разозлил болельщиков

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В СБУ исключили обмен заключенными с Россией 30 августа

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными с Россией не произойдет 30 августа.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Политика

Организаторы незаконных митингов в Москве ведут борьбу за иностранное финансирование

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов пояснил, что согласованные акции не приносят того хайпа, который создается благодаря массовым беспорядкам.
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«Рубин» – «Сочи». 18-летний Макаров впервые выйдет в старте казанцев

Впервые в старте казанцев выйдет 18-летний воспитанник клуба Никита Макаров.
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Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

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В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов

В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
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На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты

Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
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Армия и оружие

Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ

Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
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Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В США назначен спецпредставитель по Западным Балканам

О назначении Мэттью Палмера на должность спецпредставителя США по Западным Балканам сообщили в пресс-службе Госдепа.
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США отметили общий недостаток российских и американских истребителей

Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
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Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

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Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
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На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
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Частицу Вечного огня из Москвы отправили в Любляну

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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

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