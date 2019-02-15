Происшествия
В результате взрыва газа в доме в Красноярске погиб один человекRT на русском вчера в 10:45
Под завалами дома в Красноярске, где произошёл взрыв газа, найдено тело одного погибшего. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
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Политика
Япония изучает возможность отмены виз для россиян
Предполагается, что россиянам будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Купившая 11 авиабилетов для детей женщина получила компенсацию
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Глава Крыма раскритиковал «мусорную реформу»
Глава Крыма Сергей Аксенов считает реформу в сфере обращения с бытовыми отходами «сырым проектом».
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Бийске «заминировали» около 100 зданий
Обновлено в 00:03
Политика
Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков
Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу
Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали заявление продюсера BBC
Напомним, продюсер BBC по Сирии Риам Далати написал в своем Twitter о том, что сцена в госпитале сирийского города Дума в Восточной Гуте, где якобы оказывали помощь пострадавшим от предполагаемой химической атаки 7 апреля 2018 года, "была без сомнения постановочной", и он "может это доказать".
Обновлено в 01:00
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
На Вантовом мосту загорелся грузовик
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, утром 15 февраля на Вантовом мосту загорелся грузовик.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Дворкович и Ткачёв подпели Кадышевой в самолёте
Главред «Аргументов недели» Андрей Угланов обнародовал видео, на котором российские деятели Аркадий Дворкович и Александр Ткачев поют песню «Ах, судьба моя, судьба» Надежды Кадышевой.
Обновлено 13 февраля в 20:59
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей
В конце января президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить, чтобы уровень зарплаты учителей не опускался ниже, чем в среднем по региону.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Трамп собирается объявить режим ЧП в США
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в предательстве
Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью Bayerischer Rundfunk резко раскритиковал США за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Кузбассе самоходная артиллерийская установка сбила опору ЛЭП
Самоходная артиллерийская установка сбила опору линии электропередачи напряжением 10 киловольт в Юргинском районе Кемеровской области, энергетики восстановили электроснабжение, сообщает в пятницу "Кузбассэнерго - РЭС" (филиал "МРСК Сибири").
Обновлено в 00:12
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено вчера в 19:52
Авто
Министр транспорта отшутился на вопрос о покупке Aurus
Министр транспорта РФ Евгений Дмитрих на вопрос планирует ли купить себе Aurus отшутился, что у него нет денег.
Обновлено в 00:28
Хоккей
Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сан-Хосе»
"Вашингтон" разгромил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. В составе победителей дублем отметился Ти Джей Оши, еще по разу отличились Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Лолита возмущена пенсией в 6 тысяч рублей
Артистка возмущена мизерным, по ее словам, пособием.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Пентагон обвинил Москву в нежелании начать диалог по вооружениям
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс».
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Москве эвакуируют бизнес-центр из-за угрозы взрыва
В центре Москвы проводится эвакуация из бизнес-центра на улице Станиславского. Как сообщает РЕН ТВ, об этом рассказали очевидцы.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина
Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 19:47