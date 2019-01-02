Происшествия

Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31
RT на русском
14:31

Спасатели извлекли из-под завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске тела еще трёх человек, общее число жертв составило 31. «Из-под завалов извлечены тела трёх погибших, всего жертвами трагедии стал 31 человек», — приводит РИА Новости слова представителя МЧС.
RT на русском14:31

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Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33

Пятый канал19:41

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 33 человек

РИА Новости15:29

Спасатели нашли тело мальчика под завалами в Магнитогорске

ТАСС13:00

Число погибших при обрушении в Магнитогорске выросло до 33

RT на русском15:39

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33 человек

Взгляд.ру15:21

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 22

РЕН ТВ09:52

Список погибших при обрушении дома в Магнитогорске вырос до 19 человек

Урал-пресс-информ05:34
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Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

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Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Обновлено в 12:05
Спорт

Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
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Экономика

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Обновлено в 22:03
Хоккей

Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Обновлено в 22:10
Политика

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

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Обновлено в 10:34
Экономика

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено в 18:49
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.
Обновлено в 06:59
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено в 14:54
Общество

На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»

Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено в 09:17
Космос

Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС

Обновлено в 20:16
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В США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании шатдауна

Шатдаун — частичная приостановка работы федерального правительства США — продолжается с 22 декабря, когда демократы и республиканцы не смогли договориться о бюджете на следующий год из-за строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Автобус попал в ДТП в Тульской области

На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.
Обновлено в 21:29
Политика

Посол США посетил задержанного в России американца

Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО "Лефортово" задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.
Обновлено в 21:24
Хоккей

МЧМ-2019. Россия – Словакия. Прямая трансляция начнется в 06:30

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане

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Космос

Ультима Туле оказалась похожа на гантель

Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
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Хоккей

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Авто

Tesla отчиталась о рекордном производстве

Обновлено в 18:32
Музыка

Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено в 20:11
Происшествия

Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Тело несовершеннолетнего, погибшего при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, обнаружили под завалами днем в среду, 2 января.
Обновлено в 04:17
Политика

Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:22
Общество

Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

Обновлено в 05:56
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Обновлено в 09:12
Происшествия

«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства

Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
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