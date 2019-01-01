Происшествия

Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 14 человек
Урал-пресс-информ
02:02

За минувшую ночь и сегодняшнее утро спасатели извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда многоквартирного дама в Магнитогорске (Челябинская область) тела еще 5 погибших. На данный момент число жертв трагедии выросло до 14 человек.
Урал-пресс-информ02:02

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Увеличилось число жертв трагедии в Магнитогорске

Взгляд.ру02:17

Число погибших в Магнитогорске возросло до 14 человек

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Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 11 человек

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Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 14 человек

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Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось

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Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до семи

Коммерсантъ Челябинсквчера в 00:19
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Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

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