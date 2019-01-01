За минувшую ночь и сегодняшнее утро спасатели извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда многоквартирного дама в Магнитогорске (Челябинская область) тела еще 5 погибших. На данный момент число жертв трагедии выросло до 14 человек.

Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 14 человек

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