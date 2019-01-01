Происшествия
За минувшую ночь и сегодняшнее утро спасатели извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда многоквартирного дама в Магнитогорске (Челябинская область) тела еще 5 погибших. На данный момент число жертв трагедии выросло до 14 человек.
Урал-пресс-информ02:02
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Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до семи
Коммерсантъ Челябинсквчера в 00:19
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Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
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