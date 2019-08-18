Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых.

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети. По данным министерства внутренних дел Афганистана, пострадали 183 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни

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