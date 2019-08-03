с чего всё началось

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо.

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

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