Происшествия

Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20РБК вчера в 19:50

В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.
Читать в источнике
Комментировать130
Дональд Трамп
Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 19:23
с чего всё началось
В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN
.
РБКвчера в 19:50

Подробнее о событии

СМИ сообщили о 19 погибших при стрельбе в Техасе

Известиявчера в 18:15

Хронология громких инцидентов со стрельбой в США за последние 10 лет

ТАСС05:01

Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20

РБКвчера в 19:50

Не менее 20 человек погибли в результате стрельбы в Техасе

Коммерсантъвчера в 18:32

Преступник, расстрелявший людей в Техасе, не сопротивлялся при аресте

Вести.Ru00:06

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 августа

Интерфакс01:00

При стрельбе в Техасе погибли 20 человек

РИА Новостивчера в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 16:37
Единоборства

В Алабине начались соревнования по танковому биатлону АрМИ-2019

На подмосковном полигоне Алабино начались соревнования по танковому биатлону Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 18:50
Кино

Умер американский режиссёр Пеннебейкер

Американский режиссёр-документалист Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 00:57
Общество

В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га

Обновлено в 03:59
Общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Обновлено в 03:56
Происшествия

Пять человек попали в больницы в ходе оппозиционной акции в Москве

Обновлено в 03:43
Гаджеты

Эксперты дали полезные советы по выбору ноутбука для учёбы

Для учёбы лучше выбирать ноутбук со стилусом, что облегчит работу со многими файлами и сэкономит массу времени.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Кино

Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр

Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Единоборства

Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе

Обновлено в 02:11
Общество

Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии»

Стабилизация цен на бензин В соответствии с законом, который Президент подписал ранее, параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, скорректированы.
Обновлено 02 августа в 15:26
Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Обновлено вчера в 11:49
Политика

Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

Путин повысил размер детских пособий

Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:55
Армия и оружие

На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»

На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.
Обновлено в 04:07
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Политика

В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами

Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
Обновлено в 02:12
Общество

В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы

В Амурской области власти приняли решение начать эвакуацию жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района из-за угрозы разрушения дамбы и подтопления нескольких улиц, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную администрацию.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии

Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Иран задержал иностранный танкер

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Космос

НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету

По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Общество

Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:02
ещё по теме
Главное