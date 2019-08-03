Происшествия
Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20РБК вчера в 19:50
В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.
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Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 19:23
с чего всё началось
В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.РБКвчера в 19:50
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