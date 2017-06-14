При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человекТАСС 20:02

По меньшей мере 11 человек погибли, шестеро госпитализированы с ранениями после стрельбы в пятницу в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

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