Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человекТАСС 20:02
По меньшей мере 11 человек погибли, шестеро госпитализированы с ранениями после стрельбы в пятницу в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.
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