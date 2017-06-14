Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человекТАСС 20:02

По меньшей мере 11 человек погибли, шестеро госпитализированы с ранениями после стрельбы в пятницу в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.
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Двенадцать человек погибли во время стрельбы в штате Вирджиния в США

Коммерсантъ21:28

11 человек расстреляли в американской Вирджинии

Газета.Ru18:52

Трампу доложили о стрельбе в штате Вирджиния

RT на русском20:48

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

РБК19:12

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

ТАСС22:06

При стрельбе на курорте в Вирджинии погибли 11 человек

РИА Новости19:05

Число жертв стрельбы в городе Вирджиния-Бич возросло до 12

Известия21:57
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
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Mazda опубликовала российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

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«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
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США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
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Депутат Заксобрания Новосибирской области обругал инспектора ДПС

Обновлено в 16:22
Игры

Даты выхода 5 классических RPG по Dungeons & Dragons для PS4, Xbox One и Switch

Обновлено в 11:58
Политика

FT: Huawei выслала американских сотрудников

Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено в 06:02
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Общество

Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах

Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено в 13:00
Политика

Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Кино

Трейлер нового мультфильма от Pixar появился в Сети

Студия Pixar опубликовала первый тизер-трейлер своего нового мультфильма под названием "Вперед".
Обновлено в 05:39
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Общество

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Под Волгоградом показали новую машину технической разведки

По данным ЮВО, во время учебных сборов на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области была представлена бронированная машина МТР-К, которая оснащена приборами навигации, ночного видения, радиационной и химической разведки, а также беспилотным летательным аппаратом.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции

Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Американец женился на собственной дочери и попал за решетку

Обновлено в 13:23
Политика

Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17

Обновлено в 06:16
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Компания Warner Bros утвердила на главную роль в новом фильме про Бэтмена Роберта Паттинсона, знаменитость из фильма «Сумерки».
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

FT: США увеличит свой военный контингент в Польше на тысячу человек

Польша и США близки к заключению соглашения о наращивании военного контингента Соединенных штатов в Польше, как минимум на тысячу человек, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:11
Происшествия

Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне

Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.
Обновлено в 20:22
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Интернет

Google Maps расскажет пользователям о лучших блюдах в ресторанах

Разработчики популярного картографического сервиса Google Maps анонсировали новую функцию, которая наверняка пригодится путешественникам — теперь приложение "Гугл Карты" умеет рекомендовать лучшие блюда в том или ином заведении общественного питания.
Обновлено в 09:00
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Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 16:56
Политика

Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня

Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
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Энергетические напитки с кофеином признали опасными

У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
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