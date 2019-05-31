Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человекГазета.Ru 03:18
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
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с чего всё началось
Число жертв стрельбы в муниципальном центре города Вирджиния-Бич выросло до 12, заявил на пресс-конференции, которую транслировал CNN, глава городской полиции Джим Сервера.РБКвчера в 22:47
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