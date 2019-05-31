Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человекГазета.Ru 03:18

с чего всё началось

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

Политика Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Экономика Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Общество Супруги смогут составлять завещание по новым правилам Сегодня, 1 июня, заработал закон, который позволяет супругам составлять совместное завещание.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Общество Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.

Энергетика Аналитики назвали причины падения цен на нефть Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».

Политика Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

Политика Турция не будет отказываться от системы «всё включено» Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «всё включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.

Футбол Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах, информирует Lavanguardia.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Кино Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.

Хоккей Борис Михайлов: «Пусть решение дать Метсоле приз лучшего вратаря останется на совести КХЛ» Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение о голкипере сборной России и московского ЦСКА Илье Сорокине, который остался без награды лучшему вратарю КХЛ.

Армия и оружие Трамп разочарован своими главными советниками Президент США Дональд Трамп разочарован некоторыми из своих главных советников, 31 мая сообщила газета Washington Post.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Гаджеты Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.

Политика Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".

Армия и оружие Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.

Гаджеты Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.