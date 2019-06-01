Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человекРоссийская газета вчера в 23:32

с чего всё началось

Власти американского города Вирджиния-Бич сообщили, что скончался еще один раненый в результате стрельбы в здании местного муниципалитета. "Пострадавший умер по пути в больницу", - рассказал начальник полиции Джим Сервера. Всего жертвами трагедии стали 12 человек.

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

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