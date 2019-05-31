Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12ТАСС вчера в 22:06

с чего всё началось

Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

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Происшествия В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.

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