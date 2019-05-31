Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12ТАСС вчера в 22:06
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.
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с чего всё началось
Число жертв стрельбы в муниципальном центре города Вирджиния-Бич выросло до 12, заявил на пресс-конференции, которую транслировал CNN, глава городской полиции Джим Сервера.РБКвчера в 22:47
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