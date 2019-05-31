Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12ТАСС вчера в 22:06

с чего всё началось

Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.

Происшествия Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Политика В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая.

Общество В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.

Общество Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.

Политика Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

Политика Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17 Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.

Политика Команда Зеленского призывает к отмене закона об украинском языке Брат первого помощника главы Украины Владимира Зеленского и совладелец «Квартала 95» Борис Шефир высказался в пользу отмены закона об украинском языке в стране.

Общество Определены самые выгодные для проживания города России В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.

Финансы ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб «В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд руб.», — говорится в отчетности.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Политика Россия расширила «чёрный список» представителей ЕС Россия расширила список представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещён въезд в страну.

Политика Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Здоровье Назван способ худеть без чувства голода Ученые из Кембриджского университета отметили, что избавиться от лишнего веса довольно трудно, так как это идет вразрез с эволюцией и «программой организма на сохранение массы для выживания».

Политика Пётр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» После проигрыша на президентских выборах в апреле Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики.

Общество «Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.