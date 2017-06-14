Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12ТАСС вчера в 22:06

с чего всё началось

Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.

Общество Многодетные москвичи могут оформить разрешение на парковку на три года В апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с лета многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку машины сразу на три года.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Политика Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Футбол Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Здоровье Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Политика Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.

Общество В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах Роспотребнадзор уверен, что подобные схемы действуют во многих автосалонах и призывают быть внимательнее.

Политика Трамп заявил о введении пошлин на все товары из Мексики Пошлины начнут действовать с 10 июня, однако каждый месяц тарифы будут повышаться на 5 процентов, пока мексиканские власти не остановят поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

Происшествия В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка Тело подростка обнаружено на крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Политика Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России "Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Общество Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.

Армия и оружие На Украине заявили о крахе оборонной промышленности Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил о крахе оборонной промышленности страны.

Игры Компания Microsoft на E3 2019 покажет 14 игр В Twitter глава Xbox сообщил, что на выставке E3 2019 будет показано 14 игр. Их разрабатывают студии, входящие в состав Xbox Game Studios.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Армия и оружие Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.

Гаджеты Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.