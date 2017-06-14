Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12ТАСС вчера в 22:06
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.
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с чего всё началось
Число жертв стрельбы в муниципальном центре города Вирджиния-Бич выросло до 12, заявил на пресс-конференции, которую транслировал CNN, глава городской полиции Джим Сервера.РБКвчера в 22:47
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
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Общество
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Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
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Обновлено вчера в 15:26
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Политика
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Обновлено вчера в 12:13
Общество
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Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
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Армия и оружие
На Украине заявили о крахе оборонной промышленности
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МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:20
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Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
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Обновлено вчера в 17:59
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В Пентагоне убеждены, что в первую очередь покупка С-400 Анкарой ударит по программе создания самолета пятого поколения F-35, так как российская ЗРС создана специально для поражения таких самолетов.
Обновлено вчера в 03:46