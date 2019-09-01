Происшествия
Вести.RuМомент убийства одесского стрелка сняли на видео
Среди пострадавших от рук стрелка в техасской Одессе оказался грудной ребенок, сейчас он находится в больнице. Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
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Генконсульство РФ: данных о пострадавших при стрельбе в Техасе иностранцах нет
Коммерсантъвчера в 21:24
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика
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В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за неисправности самолета, сообщил немецкий телеканал n-tv.
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Ангела Меркель рассказала, чем планирует заняться после того, как покинет пост канцлера Германии.
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РИА Новости 04:23
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Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
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Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался
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Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
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Армия и оружие
Шеф-пилот РСК «МиГ» прокомментировал отрыв элемента обшивки МиГ-35 в полете на МАКС-2019
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Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
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Общество
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Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
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Рублев обыграл Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open
Андрей Рублев преодолел третий круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист в трех партиях обыграл австралийца Ника Киргиоса.
Sportbox.RU вчера в 22:52