Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции. "Пять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения", — говорится в сообщении. Ранее была информация о двух погибших.

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

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