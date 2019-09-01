Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции. "Пять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о двух погибших.
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Генконсульство РФ: данных о пострадавших при стрельбе в Техасе иностранцах нет

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Полиция сообщила подробности массовой стрельбы в американской Одессе

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США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
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Организаторы «Формулы-2» отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера

Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера.
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При стрельбе на стадионе в Алабаме пострадали 10 подростков

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