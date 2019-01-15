Происшествия

Число жертв при взрыве дома в Шахтах выросло до двух
РБК
21:42

Утром 14 января в многоэтажном доме в Шахтах произошел взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя этажами.
РБК21:42

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Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух

ТАСС21:44

Число жертв при взрыве дома в Шахтах выросло до двух

РБК21:42

Число погибших из-за взрыва газа в Шахтах увеличилось до двух

RT на русском21:30

Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до двух

Коммерсантъ21:27

Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до двух человек

Вести.Ru21:21

Число жертв при взрыве в Шахтах увеличилось до двух человек

РИА Новости21:13

Спасатели нашли первого погибшего под завалами в Ростовской области

VSE42 Новостивчера в 23:56
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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

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Происшествия

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Происшествия

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Двух мужчин, которые приехали на рыбалку на реку Киевка в Лазовский район, ждала неприятная встреча, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
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