Происшествия
Число жертв при взрыве дома в Шахтах выросло до двух
Число жертв при взрыве дома в Шахтах выросло до двухРБК21:42
Утром 14 января в многоэтажном доме в Шахтах произошел взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя этажами.
РБК21:42
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Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Обновлено в 21:09
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Загорелось отдельно стоящее двухэтажное здание, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Канаде 35 школьников отравились угарным газом
В канадском городе Монреаль 35 школьников были госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщает CTV.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Обновлено в 13:04
Происшествия
В частном доме в селе в Брянской области произошел хлопок газа
Обновлено в 19:16
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек
В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Москве на детской площадке произошло убийство
Обновлено в 18:27
Происшествия
В Китае человек с ножом напал на прохожих
Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, сообщает информационное агентство China News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
Происшествия
Мошенники наживаются на трагедии в Магнитогорске
Каждый месяц около 300 человек сообщают, что стали жертвами мошенников.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Красноярске лошадь упала от усталости на глазах у толпы
В Сети обсуждают скандальное видео из Красноярска: лошадь в центре города еле держится на ногах от усталости, из пасти идет кровь.
Обновлено в 00:00
Происшествия
«Он шипит»: Приморцев, приехавших на рыбалку, ждала неприятная встреча
Двух мужчин, которые приехали на рыбалку на реку Киевка в Лазовский район, ждала неприятная встреча, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
Обновлено в 21:07