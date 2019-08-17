На Украине в результате пожара в отеле «Токио Стар» погибли девять человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в соцсети Facebook.

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

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