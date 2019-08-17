Происшествия
Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девятиREGNUM 08:59
На Украине в результате пожара в отеле «Токио Стар» погибли девять человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в соцсети Facebook.
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Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров одобрил выбор Яны Рудковской
Не остался в стороне и король российской поп-сцены, как оказалось, тоже не прошел мимо этого поста и тоже оставил свой комментарий, «одобрив» выбор Рудковской в плане того, что купальник ей очень идет.
Обновлено в 10:25
Футбол
Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.
Обновлено в 12:47
Политика
Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкер
Обновлено 15 августа в 15:01
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика
Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве
Обновлено в 09:57
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Баскетбол
Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков
На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про "блокадницу" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Футбол
Агуэро устроил перепалку с Гвардиолой после своей замены
В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошёл небольшой конфликт.
Обновлено в 14:16
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Музыка
Рок-фестиваль «Северо-Запад» пройдет в Вологде
Как уточняется, рок-фестиваль пройдет в городе уже в четвертый раз. Его целью является популяризация рок-музыки среди жителей Вологды.
Обновлено в 12:55
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Игры
Компания Apple начала тестировать игровой сервис Arcade
Компания Apple начала тестировать новый игровой сервис Arcade среди своих сотрудников.
Обновлено в 15:44
Футбол
Семин по привычке огорчит «Динамо». Теперь на новом стадионе
18 августа состоится первое из двух московских дерби шестого тура РПЛ. «Динамо» принимает «Локомотив».
Обновлено в 18:30
Транспорт
Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю
Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 17:52
Происшествия
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах
Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.
Обновлено в 15:51
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено в 16:54
Гаджеты
Обновленную Windows XP представят в 2020 году
По мнению экспертов, обновленную Windows, которая получит ностальгическое название XP, представят в 2020 году.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52