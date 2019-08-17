На Украине в результате пожара в отеле «Токио Стар» погибли девять человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в соцсети Facebook.

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

Политика В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».

Футбол Круговой: У отца была мечта, чтобы я играл в «Зените» Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал информацию о предстоящем переходе в другой клуб. На Кругового претендует «Зенит» и ЦСКА.

Происшествия В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.

Армия и оружие Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Футбол «Барселона» заинтересовалась защитником «Ювентуса» Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

Авто Немецкая компания отказалась от заказа на покупку автомобилей Tesla Немецкая компания по прокату автомобилей отказалась от крупного заказа на покупку автомобилей Tesla Model 3, 16 августа сообщает агентство Reuters.

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Теннис Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.

Здоровье В Крыму создают дополнительные «вакцинальные бригады» "Бригады будут выезжать в сельские и поселковые амбулатории, чтобы людям не пришлось ехать в центральные больницы", – добавила Листопад.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Политика Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.

Происшествия Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.

Футбол Арсенал — Бернли 2:1 В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».

Футбол Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА разрешил РЖД вложить в «Локомотив» 52 млн евро Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию, что УЕФА дал согласие на дополнительное финансирование московского клуба со стороны ОАО «РЖД» в размере 52 миллионов евро.

Футбол Капитан «Туна» признался, кто в «Спартаке» впечатлил его больше всего Капитан «Туна» Деннис Хедигер рассказал, что больше всего в составе московского «Спартака» его впечатлил нападающий Эсекьель Понсе.