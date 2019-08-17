Происшествия
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девятиRT на русском 08:51
Ранее сообщалось, что в результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли восемь человек и ещё десять госпитализированы. В Национальной полиции Одесской области рассматривают три версии причин пожара в отеле.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Обновлено в 05:28
Футбол
Агуэро устроил перепалку с Гвардиолой после своей замены
В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошёл небольшой конфликт.
Обновлено в 14:16
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Общество
Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП
Обновлено в 14:46
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Водитель привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
«Зенит» претендует на форварда «Спортинга»
Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».
Обновлено в 14:02
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице в Одессе
Обновлено в 02:40
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург»
Обновлено в 11:45
Кино
Умер создатель мультипликационного кролика Роджера
В Британии умер мультипликатор Ричард Уильямс, нарисовавший популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.
Обновлено в 15:59
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Обновлено в 03:40
Происшествия
Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости
Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
Обновлено в 03:49
Наука
Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам
Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В США раскрыли перспективы ВМФ России
Американский журнал напоминает, что в настоящее время российский военный флот эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, но около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн, тогда как Военно-морские силы (ВМС) США, напротив, управляют немногим более 20 малых кораблей и более 100 крупных.
Обновлено в 17:02
Политика
Путин и Макрон обсудят международные проблемы
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24