Происшествия

Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девятиRT на русском 08:51

Ранее сообщалось, что в результате пожара в «Токио-Стар» в ночь с 16 на 17 августа погибли восемь человек и ещё десять госпитализированы. В Национальной полиции Одесской области рассматривают три версии причин пожара в отеле.
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Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

ТАСС08:27

В отеле в Одессе погибли девять человек, огонь охватил тысячу квадратов

Фонтанка.Ру09:08

Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

RT на русском08:51

Число жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

РБК10:08

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Интерфакс08:09

Число погибших в пожаре в Одессе увеличилось до 9

Газета.Ru08:01

Число погибших при пожаре в одесском отеле возросло до девяти

Life.ru08:46
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
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Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино

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Агуэро устроил перепалку с Гвардиолой после своей замены

В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошёл небольшой конфликт.
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Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
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Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП

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Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца

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Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
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Водитель привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено в 15:28
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Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
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Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Обновлено в 17:07
Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
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Меньшова вспомнила, как вместе с мужем выбирала имена для детей

Обновлено в 09:34
Футбол

«Зенит» претендует на форварда «Спортинга»

Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».
Обновлено в 14:02
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице в Одессе

Обновлено в 02:40
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург»

Обновлено в 11:45
Кино

Умер создатель мультипликационного кролика Роджера

В Британии умер мультипликатор Ричард Уильямс, нарисовавший популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.
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Завершились пятые Армейские международные игры

Обновлено в 03:40
Происшествия

Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости

Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
Обновлено в 03:49
Наука

Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам

Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

В США раскрыли перспективы ВМФ России

Американский журнал напоминает, что в настоящее время российский военный флот эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, но около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн, тогда как Военно-морские силы (ВМС) США, напротив, управляют немногим более 20 малых кораблей и более 100 крупных.
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Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
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В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

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