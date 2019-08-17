Происшествия

Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девятиТАСС 08:27

На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Возросло число жертв пожара в одесской гостинице

Вести.Ru08:41

В отеле в Одессе погибли девять человек, огонь охватил тысячу квадратов

Фонтанка.Ру09:08

Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

RT на русском08:51

Число жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

РБК10:08

В Одессе найдено тело девятой жертвы пожара в отеле

Московский Комсомолец08:32

Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

ТАСС08:27

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Интерфакс08:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой

Обновлено в 07:33
Происшествия

В Перми автобус с пассажирами врезался в здание

На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия

МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321

Обновлено в 04:40
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Происшествия

Названы причины пожара в одесском отеле

Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Футбол

Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса

По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".
Обновлено в 05:39
Общество

Проездные запретят пополнять без паспорта

«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Набравшая 19 килограммов Санта Димопулос устроила «голую» фотосессию

Как рассказала Димпулос, к 37 неделе она уже набрала 19 килограммов.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

В США захотели российскую «Мертвую руку»

США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 06:44
Энергетика

Bloomberg: санкции США принесли российским нефтяникам почти $1 млрд

Нефтяные санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана способствовали росту спроса на нефть из России, что позволило российским экспортерам заработать не менее $905 млн дополнительно в период с ноября по июль, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 03:59
Общество

Археологи могли обнаружить могилу внучки царицы Тамары в Турции

Археологи предполагают, что обнаружили в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары - Гурджи-Хатун.
Обновлено в 06:38
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Пятилетний мальчик госпитализирован после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек

По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Обновлено в 09:41
Теннис

Медведев обыграл Рублева в Цинциннати

Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного теннисного турнира в Цинциннати.
Обновлено в 01:46
Музыка

Басков показал архивное видео с Зеленским

Обновлено в 10:21
Происшествия

Во Франции 13 человек пострадали во время запуска фейерверка

Ожоги получили 13 человек во Франции в результате неудачного запуска фейерверка во время пиротехнического шоу. об этом 17 августа сообщает радио France Bleu.
Обновлено в 04:22
Хоккей

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.
Обновлено в 10:28
Культура

Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли

Обновлено в 11:00
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Обновлено в 09:20
Единоборства

В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе

Хотя танкисты из Узбекистана и Кубы в этом году выступали впервые, им удалось обойти во втором дивизионе таких «ветеранов» танкового биатлона, как Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Уганда, Ангола и Шри-Ланка.
Обновлено в 06:59
Футбол

Себастьян Дриусси и Малком не сыграют против «Спартака»

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Обновлено в 04:09
Хоккей

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в контрольном матче

Сегодня, 17 августа, «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках предсезонной подготовки к сезону КХЛ.
Обновлено в 04:09
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Обновлено вчера в 20:44
Кино

Умер режиссер анимации фильма «Кто подставил кролика Роджера»

Уильямс известен работой в качестве режиссера-мультипликатора фильма "Кто подставил кролика Роджера", а также "Розовой пантеры".
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
ещё по теме
Главное