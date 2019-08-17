Происшествия
Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девятиТАСС 08:27
На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.
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