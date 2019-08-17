На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

Происшествия В Перми автобус с пассажирами врезался в здание На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.

Происшествия Названы причины пожара в одесском отеле Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.

Политика В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.

Футбол Лукаку может пропустить первый матч Серии А из-за лишнего веса По информации Corriere dello Sport, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить матч 1-го тура Серии А против "Лечче".

Общество Проездные запретят пополнять без паспорта «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции.

Армия и оружие В США захотели российскую «Мертвую руку» США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.

Энергетика Bloomberg: санкции США принесли российским нефтяникам почти $1 млрд Нефтяные санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана способствовали росту спроса на нефть из России, что позволило российским экспортерам заработать не менее $905 млн дополнительно в период с ноября по июль, сообщает Bloomberg.

Общество Археологи могли обнаружить могилу внучки царицы Тамары в Турции Археологи предполагают, что обнаружили в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары - Гурджи-Хатун.

Общество Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.

Происшествия Ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика Пятилетний мальчик госпитализирован после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса.

Происшествия В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.

Теннис Медведев обыграл Рублева в Цинциннати Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного теннисного турнира в Цинциннати.

Происшествия Во Франции 13 человек пострадали во время запуска фейерверка Ожоги получили 13 человек во Франции в результате неудачного запуска фейерверка во время пиротехнического шоу. об этом 17 августа сообщает радио France Bleu.

Хоккей «Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.

Единоборства В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе Хотя танкисты из Узбекистана и Кубы в этом году выступали впервые, им удалось обойти во втором дивизионе таких «ветеранов» танкового биатлона, как Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Уганда, Ангола и Шри-Ланка.

Хоккей «Салават Юлаев» уступил «Трактору» в контрольном матче Сегодня, 17 августа, «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках предсезонной подготовки к сезону КХЛ.

Кино Умер режиссер анимации фильма «Кто подставил кролика Роджера» Уильямс известен работой в качестве режиссера-мультипликатора фильма "Кто подставил кролика Роджера", а также "Розовой пантеры".