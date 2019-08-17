Происшествия
Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девятиИнтерфакс 08:09
Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1.
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Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
Обновлено в 18:45
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Футбол
Леонарду Жардим: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»
После двух-трех поражений может начаться негативный цикл.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят
Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми
В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Хорошая новость состоит в том, что рак полости рта, связанный с ВПЧ, легче поддается лечению, чем рак, вызванный другими факторами, такими как курение и алкоголизм.
Обновлено в 14:02
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Футбол
«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Космос
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Гаджеты
Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года
Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Авто
Мировой авторынок снизился на 1,5% в июле
По сообщениям аналитического агентства «Автостат» в июле мировой авторынок составил 7,296 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году.
Обновлено в 06:29
Кино
О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм
Обновлено в 14:49
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58