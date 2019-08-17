Происшествия

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девятиИнтерфакс 08:09

Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1.
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Число жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

РБК10:08

Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девяти

Известия09:11

Число погибших при пожаре в одесском отеле возросло до девяти

Life.ru08:46

Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

ТАСС08:27

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Интерфакс08:09

Число погибших в пожаре в Одессе увеличилось до 9

Газета.Ru08:01

Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

RT на русском08:51
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Армия и оружие

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В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства.
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Хорошая новость состоит в том, что рак полости рта, связанный с ВПЧ, легче поддается лечению, чем рак, вызванный другими факторами, такими как курение и алкоголизм.
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Обновлено в 14:26
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Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
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Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
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О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм

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Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
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Умер голливудский актер Питер Фонда

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Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи

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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
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Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
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Обновлено в 12:58
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