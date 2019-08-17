Происшествия

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девятиИнтерфакс 08:09

Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1.
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Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

ТАСС08:27

В отеле в Одессе погибли девять человек, огонь охватил тысячу квадратов

Фонтанка.Ру09:08

Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

RT на русском08:51

Число жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

РБК10:08

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Интерфакс08:09

Число погибших в пожаре в Одессе увеличилось до 9

Газета.Ru08:01

Число погибших при пожаре в одесском отеле возросло до девяти

Life.ru08:46
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Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Обновлено в 06:10
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
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Коммунисты проведут в Москве митинг за честные выборы

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Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
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Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
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Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн

В Херсонской области Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности задержала членов преступной группировки, которая незаконно завладела недвижимым имуществом на сумму $59,7 млн.
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На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
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Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Экономика

Планируется повысить минимальный размер оплаты труда

На сайте минтруда РФ сообщается, что с 1 января 2020 года планируется повышение размера МРОТ до 12 130 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд

Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Напавший на мечеть в Осло рассказал о своих мотивах

Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, совершивший нападение на одну из столичных мечетей, дал признательные показания и рассказал правоохранителям о мотивах своего поступка.
Обновлено вчера в 20:55
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Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

Обновлено в 12:30
Космос

Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек

В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины

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«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

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Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS

Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
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Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

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Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»

Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
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В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
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Как сообщается, миланцы готовы подписать Алексиса Санчеса из «Манчестер Юнайтед».
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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
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