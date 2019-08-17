Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1.

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

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