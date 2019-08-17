Происшествия
Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девятиИнтерфакс 08:09
Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1.
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Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган остался без средств
По словам Виторгана, в кошельке лежала довольно крупная сумма денег, а также куча карточек.
Обновлено в 13:45
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз УАЗ вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469 для поиска противотанковых и противотранспортных мин.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте
На седьмой минуте действующие чемпионы остались в большинстве. Прямую красную карточку получил защитник гостей Ризван Уциев.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» стартовал в чемпионате Испании выездной победой над «Сельтой» со счетом 3:1. В составе гостей по разу отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 14:06
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 12:54
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
ДТП с участием трёх машин и автобуса произошло в Петербурге
Ранее News.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом
В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 09:03
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Экономика
Нужны ли немцам наличные деньги?
Фото: Pixabay Биржевой маклер, известный критик финансового капитализма Дирк Мюллер уверен в том, что отмена наличных денег непременно произойдет, потому что в этом заинтересована мировая финансовая элита.
Обновлено в 11:03
Футбол
В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
Обновлено в 12:16