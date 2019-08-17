Происшествия

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девятиИнтерфакс 08:09

Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице по ул. Водопроводная, 1.
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Число жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

РБК10:08

В отеле в Одессе погибли девять человек, огонь охватил тысячу квадратов

Фонтанка.Ру09:08

Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

ТАСС08:27

Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

RT на русском08:51

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Интерфакс08:09

Число погибших в пожаре в Одессе увеличилось до 9

Газета.Ru08:01

Число погибших при пожаре в одесском отеле возросло до девяти

Life.ru08:46
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
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На могиле Веры Глаголевой установили памятник

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По словам Виторгана, в кошельке лежала довольно крупная сумма денег, а также куча карточек.
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Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок

В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
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Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии

Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
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Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Авто

УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями

На сей раз УАЗ вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469 для поиска противотанковых и противотранспортных мин.
Обновлено в 08:17
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«Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте

На седьмой минуте действующие чемпионы остались в большинстве. Прямую красную карточку получил защитник гостей Ризван Уциев.
Обновлено в 12:20
Единоборства

Руис хочет снова нокаутировать Джошуа и встретиться с Уайлдером

Обновлено в 02:54
Футбол

«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» стартовал в чемпионате Испании выездной победой над «Сельтой» со счетом 3:1. В составе гостей по разу отличились Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес.
Обновлено в 14:06
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Здоровье

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

Обновлено в 00:35
Политика

На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человек

Обновлено в 06:20
Здоровье

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Обновлено 15 августа в 12:54
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский взялся спорить с историей

Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым

Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

ДТП с участием трёх машин и автобуса произошло в Петербурге

Ранее News.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом

В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 09:03
Теннис

Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати

Обновлено в 12:19
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Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Экономика

Нужны ли немцам наличные деньги?

Фото: Pixabay Биржевой маклер, известный критик финансового капитализма Дирк Мюллер уверен в том, что отмена наличных денег непременно произойдет, потому что в этом заинтересована мировая финансовая элита.
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В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
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