Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьмиREGNUM 00:32

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в трёхквартирном одноэтажном жилом доме в городе Мариинск Кемеровской области вспыхнул около 05:00 по местному времени 27 февраля. Изначально сообщалось о шести погибших, в числе которых ребёнок в возрасте четырёх лет.

Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми

Экономика Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Названа основная причина смертности женщин в России Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

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Интернет В WhatsApp появится новая функция В мессенджере WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их согласия, сообщает портал Akket.

Происшествия Третьеклассники устроили массовую драку в московской школе В Москве произошла массовая драка школьников, сообщает 27 февраля телеканал РЕН ТВ.

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Политика Кобылкин рассказал об оценке ООН заявки России на шельф в Арктике Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) во время предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки заявки России на расширение шельфа в Арктике.

Политика Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.

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Происшествия Экс-боец клуба ММА застрелен в кафе в Ивановской области Следователи разыскивают причастных к убийству в ночь на 24 февраля в одном из кафе города Тейково Ивановской области бывшего бойца местного клуба ММА Ахмеда Гасанова, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

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