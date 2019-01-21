Происшествия
Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трехРоссийская газета 12:17
При пожаре на судне в Керченском проливе погибли три моряка, еще восемь выживших достали из воды. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Как уже писала "РГ", загорелись два судна под флагами Танзании.
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