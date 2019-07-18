Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33РБК 08:56

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных. Поисковые работы на месте происшествия завершены. Ранее сообщалось о 25 погибших и 36 пострадавших.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

РБК08:56

Число погибших после пожара в аниме-студии в Японии выросло до 33

Известия09:37

38 человек пострадали при пожаре в студии аниме в Японии

РЕН ТВвчера в 23:12

«Ненавижу воровство»: поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

Вести.Ru07:32

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

РИА Новости08:45

Число погибших в результате поджога студии аниме в Японии возросло до 33

ТАСС08:48

Число жертв поджога студии аниме в Японии возросло до 33

Эхо Москвы10:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
Музыка

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Обновлено в 07:53
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
Кино

Умерла актриса Валентина Зимняя

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Политика

Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского

Верховная рада не может быть созвана на внеочередное заседание после закрытия очередной сессии, как об этом попросил президент Украины.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Общество

Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров

США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
Обновлено в 04:47
Политика

В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов

Проблемы со здоровьем и регулярные приступы канцлера Германии Ангелы Меркель во время публичных встреч стали для многих поводом для рассуждений о возможной досрочной отставке главы правительства.
Обновлено в 07:50
Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,61 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос на 5,15 копейки - до 70,6068 рубля, курс доллара снизился на 11,65 копейки - до 62,8286 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:40
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:10
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Концепт GX Off-Road будет представлен на саммите Fj в Оурае, штат Колорадо, уже до конца этой недели.
Обновлено в 06:18
Общество

Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными

Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области

Обновлено в 08:12
Экономика

Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осенью

Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре, заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 09:50
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика

Лукашенко предложил Путину уладить все вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе России Владимиру Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине

Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Политика

Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму

Мосгоризбирком в четверг отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса" Жалобу подала Ирина Собянина - директор образовательного центра "Гуманитарный центр Ирины Собяниной".
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Главное