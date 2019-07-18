В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных. Поисковые работы на месте происшествия завершены. Ранее сообщалось о 25 погибших и 36 пострадавших.

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

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