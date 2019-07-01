Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 16RuNews24.ru вчера в 20:23
В настоящее время 153 человека госпитализированы. 1 июля вице-премьер РФ Виталий Мутко со ссылкой на Министерство внутренних дел подтвердил, что 12 человек стали жертвами паводка в Иркутской области, также сообщил о девятерых без вести пропавших.
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Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.
— Виталий Мутко, российский политикDP.RU вчера в 10:12
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