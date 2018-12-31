Происшествия

Число погибших при обрушении в Магнитогорске достигло 19 человек
РБК
05:35

Тело девятнадцатого погибшего при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске извлечено из-под завалов, погибла женщина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
РБК05:35
с чего всё началось

Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 21

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МЧС России.
ТАСС06:38

Подробнее о событии

Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 22

ТАСС09:55

Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске составило 20 человек

Доступ106:48

В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело пятого погибшего при обрушении части дома

LentaChel.ru31.12.18 в 23:21

Число погибших при обрушении многоэтажки возросло до 9 человек

Deita.ruвчера в 18:59

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до девяти

Коммерсантъвчера в 11:25

Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 21

RT на русском06:55

Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 5 человек

ТВК31.12.18 в 23:08
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика

Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:22
Спорт

Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Обновлено в 09:12
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела ребенка и мужчины

Тело ребенка извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, также найдено тело еще одной жертвы трагедии; всего найдено 18 погибших, сообщает МЧС.
Обновлено в 04:13
Экономика

Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства

Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. В сентябре 2017 года власти спрогнозировали рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 2,3%.
Обновлено в 06:07
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Трое фрирайдеров попали под лавину в Мурманской области

Во время случившегося рядом с вершиной находились три фрирайдера: двое откопались самостоятельно, а вот девушку засыпало снегом.
Обновлено в 08:06
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелся ангар

Обновлено в 08:14
Происшествия

Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек

В результате аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании погибли шесть человек, сообщает телеканал Avisen.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия

Число погибших при обрушении в Магнитогорске достигло 19 человек

Тело девятнадцатого погибшего при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске извлечено из-под завалов, погибла женщина.
Обновлено в 05:35
Происшествия

На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца

Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Москве кран врезался в опору моста

В центре Москвы кран-манипулятор зацепил стрелой опору места, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:20
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая

Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика

Обновлено в 05:17
Политика

Госдеп отреагировал на задержание гражданина США за шпионаж в Москве

Как отмечается, Госдеп запросил консульский доступ к Полу Уилану, передаёт Reuters.
Обновлено 31.12.18 в 10:48
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Обновлено вчера в 15:11
Общество

На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»

Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено в 09:17
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким

Обновлено вчера в 19:43
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