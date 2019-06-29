В Иркутской области число жертв паводка выросло до пятиРоссийская газета 13:05

В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех погибших и 351 пострадавшем от паводка.

В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти

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