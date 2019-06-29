Происшествия
В Иркутской области число жертв паводка выросло до пятиРоссийская газета 13:05
В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех погибших и 351 пострадавшем от паводка.
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Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
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Политика
В Москве ответили на слова Порошенко о признании Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) первым шагом к признанию Крыма российским.
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Футбол
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Футбол
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Происшествия
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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
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Политика
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Общество
За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час
О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Экономика
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Политика
Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Энергетика
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
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Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
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