Происшествия

В Иркутской области число жертв паводка выросло до пятиРоссийская газета 13:05

В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех погибших и 351 пострадавшем от паводка.
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Режим ЧС в Иркутской области не повлияет на проведение «Шелкового пути»

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ТАСС: В Приангарье во время паводков погибло 5 человек

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СМИ: Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до пяти

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Эхо Москвы14:00

Выросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Газета.Ru12:45

Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до пяти

ТАСС11:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
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Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

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Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
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Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Путин приедет в затопленную Иркутскую область

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Происшествия

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18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США

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Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
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Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
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Происшествия

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BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час

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