Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева. По последним данным, пострадал 751 житель региона, 153 человека госпитализированы.

с чего всё началось

Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. По его словам, ещё девять человек, в том числе один ребёнок, числятся пропавшими без вести.

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

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