Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человекREGNUM 10:28
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. По его словам, ещё девять человек, в том числе один ребёнок, числятся пропавшими без вести.
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Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.
— Виталий Мутко, российский политикDP.RU 10:12
с чего всё началось
Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева. По последним данным, пострадал 751 житель региона, 153 человека госпитализированы.РИА Новости09:17
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