Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до семиОбщественное телевидение России 04:34
В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек, судьба еще девяти пока неизвестна. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. Напомним, что ранее сообщалось о пяти погибших.
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Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.ТАСС03:35
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