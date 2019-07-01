Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

с чего всё началось

В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек, судьба еще девяти пока неизвестна. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. Напомним, что ранее сообщалось о пяти погибших.

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до семи

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