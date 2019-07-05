Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человекИнтерфакс 03:25
В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили информацию о 23 погибших и восьми разыскиваемых спасателями. Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области.
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