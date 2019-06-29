Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трехBFM.ru 10:09
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Авто
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Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
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В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
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Воздух прогреется до +28+33 градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10, отдельные порывы до 15, при грозах 15-20 метров в секунду.
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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
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Обновлено в 09:13
Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым
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Обновлено в 11:07
Армия и оружие
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В Воронеже состоялся самый масштабный выпуск офицеров из ВУЗов Минобороны России. Мероприятие прошло на центральной городской площади.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
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Украинская нация признана самой сексуальной
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Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике
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Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 14:03
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Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
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Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками
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Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000
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Обновлено в 09:20
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Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии
Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
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В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком
В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
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