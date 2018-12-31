Происшествия

Число жертв магнитогорской трагедии возросло до 11
Телефакт
вчера в 23:41

Сегодня, 2 января, из-под завалов спасатели достали тела еще двоих. Число жертв трагедии сейчас составляет 11 человек.
Телефактвчера в 23:41

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Число жертв магнитогорской трагедии возросло до 11

Телефактвчера в 23:41
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске

Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии выжившего в Магнитогорске младенца

Состояние маленького ребенка, которого накануне, 1 января, извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске дома, оценивается медиками как стабильно тяжелое.
Обновлено в 03:52
Политика

WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство

Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 13:53
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Число погибших при взрыве дома в Магнитогорске выросло до 11 человек

Напомним, что 31 декабря в 4 часа утра по московскому времени в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартиного дома.
Обновлено в 01:39
Политика

NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) несмотря на критику некоторых представителей вашингтонского истеблишмента продолжает подготовку визита в Соединённые Штаты руководителя российской корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 03:41
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Магнитогорске погибли три человека в маршрутке с газовыми баллонами

В «Газели» находилось два газовых баллона. Как сообщается, детей среди погибших нет.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов

В ходе работ по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске был найден живой попугай.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни

«Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.
Обновлено в 02:03
Общество

В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза

Обновлено в 03:30
Происшествия

Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске

Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года

С 1 января 2019 года на 2 рубля подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.
Обновлено в 02:52
Авто

Стало известно, насколько подорожали автомобили Lada

Семейство Lada Largus, хетчбек Lada XRAY и седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG прибавили в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как пяти- и семиместных автомобилей, так и их кросс-версий.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка

Спасатели обнаружили под завалами дома в Магнитогорске живого 11-месячного мальчика, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 00:36
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Брянской области

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до 13

Всего в ликвидации последствий взрыва в жилом 10-этажном доме Магнитогорска участвуют практически 900 человек и более 200 единиц техники.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске не обнаружено

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».
Обновлено вчера в 16:36
Общество

У россиян появились дополнительные дни отпуска

С Нового года у россиян появятся дополнительные отпуска "специального назначения" - работодатели должны будут отпускать своих работников на диспансеризацию и оплачивать им этот день.
Обновлено в 02:02
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Обновлено вчера в 13:52
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Борис Александрович Дубровский
Российский политик
Российский политик, инженер-металлург. Губернатор Челябинской области с 24 сентября 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината.
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Федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года путём преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр - Владимир Владимирович Якушев.
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