Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человекГазета.Ru 11:28

Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на источники в гражданской обороне страны. Уточняется, что инцидент произошел в районе города Мосул на реке Тигр.

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человек

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