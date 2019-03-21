Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человекГазета.Ru 10:13

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны. До этого сообщалось о 45 погибших.

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Экономика Число заявок по безработице в США уменьшилось сильнее ожиданий В США за неделю, завершившуюся 16 марта, сильнее прогноза уменьшилось число первичных заявок на пособие по безработице.

Происшествия Главу Росгеологии Панова отправили в отставку В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.

Общество Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Происшествия На химическом заводе в Китае произошел взрыв Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.

Общество В США на пляже нашли странную рыбу Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.

Политика В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.

Интернет Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Космос Конец света 21 апреля: конспирологи пророчат, что Нибиру затмит Солнце Согласно новому прогнозу, 21 апреля мифическая планета Нибиру заслонит Солнце, после чего температура на планете стремительно упадет до минус 273 градусов по Цельсию, то есть абсолютного нуля.

Авто Россия попала в ТОП-5 по продажам автомобилей Skoda Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в 2018 году в нашей стране была реализована 81,5 тысяча автомобилей Skoda, то есть 6,5% от общемировых продаж.

Гаджеты По емкости аккумулятора Samsung Galaxy A90 уступает Galaxy A50 и A70 Появилась свежая информация о смартфоне Samsung Galaxy A90, который должен быть оснащен выдвижной и поворотной камерой, выполняющей одновременно роль основной и фронтальной камер.

Политика Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".

Общество Как МВД сократило список опасных пород собак МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".

Финансы Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.

Спорт Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Общество Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов Часть тел убирают профессиональные альпинисты, а часть остается лежать, становясь своеобразным ориентиром: например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту 8500 метров и имеет обозначение «Зеленые ботинки».

Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Армия и оружие В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.

Политика В ООН объявят отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.

Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Общество Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.