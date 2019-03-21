Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человекГазета.Ru 10:13
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны. До этого сообщалось о 45 погибших.
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Наука
Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык
Роботы помогли рыбам и пчелам пообщаться между собой.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полиция проверяет информацию о расистских оскорблениях Гюндогана и Сане болельщиками сборной Германии
Полузащитники сборной Германии Илкай Гюндоган и Лерой Сане могли подвергнуться оскорблениям на расовой почве во время матча с Сербией (1:1). Полиция Вольфсбурга, где проходила товарищеская игра, проводит проверку информации о расистских оскорблениях с трибун.
Обновлено в 15:01
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика
СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР
По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Интернет
Google создала дудл на основе искусственного интеллекта
Обновлено в 04:42
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 10:04
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Стрелок из Утрехта действовал один
Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
Обновлено в 06:57
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Спорт
Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов
Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Общество
Актер Алексей Панин признался в ненависти к России
Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 10:30
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким "Фенербахче" со счетом 70:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:07
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Политика
Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета.
Обновлено в 05:55
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Происшествия
СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии
Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Обновлено в 14:32