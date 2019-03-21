Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человекГазета.Ru 10:13

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны. До этого сообщалось о 45 погибших.
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Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек

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Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85

RT на русском13:11

СМИ: премьер Ирака объявил национальный траур в связи с крушением парома на Тигре

ТАСС15:51

В Ираке перевернулся туристический паром, погиб 71 человек

РИА Новости09:36

Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек

Life.ru13:45

В Ираке перевернулся паром, погибли 85 человек

Газета.Ru14:26

Число жертв крушения парома в Ираке превысило 80 человек

РБК13:42
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Наука

Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык

Роботы помогли рыбам и пчелам пообщаться между собой.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Полиция проверяет информацию о расистских оскорблениях Гюндогана и Сане болельщиками сборной Германии

Полузащитники сборной Германии Илкай Гюндоган и Лерой Сане могли подвергнуться оскорблениям на расовой почве во время матча с Сербией (1:1). Полиция Вольфсбурга, где проходила товарищеская игра, проводит проверку информации о расистских оскорблениях с трибун.
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Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

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Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
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Армия и оружие

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Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
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СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР

По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Интернет

Google создала дудл на основе искусственного интеллекта

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Общество

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Обновлено в 07:06
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.
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Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Стрелок из Утрехта действовал один

Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
Обновлено в 06:57
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Спорт

Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов

Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Светлана Светикова назвала Юлию Началову и Децла революционерами

Обновлено в 11:08
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Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Общество

В Москву вернется настоящая зима

Обновлено в 10:30
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким "Фенербахче" со счетом 70:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:07
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
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Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Политика

Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Политика

Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

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Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
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Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Обновлено в 10:49
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Происшествия

СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии

Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Обновлено в 14:32
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