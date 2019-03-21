Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человекГазета.Ru 10:13

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны. До этого сообщалось о 45 погибших.

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

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