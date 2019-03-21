Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человекГазета.Ru 10:13

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны. До этого сообщалось о 45 погибших.
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Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек

Интерфакс15:38

В Ираке перевернулся паром, погибли 85 человек

Газета.Ru14:26

Число жертв крушения парома в Ираке превысило 80 человек

РБК13:42

В Ираке перевернулся туристический паром, погиб 71 человек

РИА Новости09:36

Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек

Life.ru13:45

СМИ: премьер Ирака объявил национальный траур в связи с крушением парома на Тигре

ТАСС15:51

Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85

RT на русском13:11
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Гаджеты

Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7

Компания Microsoft анонсировала прекращение поддержки для пользователей своей операционной системы Windows 7. Сообщение об этом размещено 21 марта в официальном блоге компании.
Обновлено в 12:33
Здоровье

В Москве применят новую вакцину от туберкулеза

Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Политика

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

Видео: американский скоростной вертолет будущего выполнил свой первый полет

Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant может сменить в армии США заслуженного «ветерана» — Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также дополнить легкий разведывательный скоростной вертолет S-97, для которого выбрали такую же схему.
Обновлено в 17:46
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Политика

В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

Обновлено в 18:40
Хоккей

СКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 15:30
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:29
Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Обновлено в 17:38
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил амурского тигра

Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Игры

Microsoft выпустит дешевую приставку Xbox без оптического привода

Корпорация Microsoft разрабатывает вариант игровой приставки Xbox без привода для оптических дисков, сообщает ресурс Windows Central.
Обновлено в 08:09
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет

Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:20
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Интернет

В Android обнаружили опасную уязвимость

Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Теннис

Рублев вышел во второй круг турнира в Майами

Обновлено в 18:16
Политика

В Совфеде назвали США «похоронщиком международного права»

В своем микроблоге в Twitter Пушков подчеркнул, что Штатам пора перестать ссылаться на международное право и «тем более учить ему других», поскольку именно они «и есть главный его похоронщик».
Обновлено в 20:29
Политика

Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США

Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.
Обновлено в 19:14
Главное