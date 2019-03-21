Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человекГазета.Ru 10:13
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны. До этого сообщалось о 45 погибших.
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Гаджеты
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7
Компания Microsoft анонсировала прекращение поддержки для пользователей своей операционной системы Windows 7. Сообщение об этом размещено 21 марта в официальном блоге компании.
Обновлено в 12:33
Здоровье
В Москве применят новую вакцину от туберкулеза
Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Видео: американский скоростной вертолет будущего выполнил свой первый полет
Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant может сменить в армии США заслуженного «ветерана» — Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также дополнить легкий разведывательный скоростной вертолет S-97, для которого выбрали такую же схему.
Обновлено в 17:46
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
Обновлено в 18:40
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:29
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра
Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Игры
Microsoft выпустит дешевую приставку Xbox без оптического привода
Корпорация Microsoft разрабатывает вариант игровой приставки Xbox без привода для оптических дисков, сообщает ресурс Windows Central.
Обновлено в 08:09
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет
Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:20
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Интернет
В Android обнаружили опасную уязвимость
Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Теннис
Рублев вышел во второй круг турнира в Майами
Обновлено в 18:16
Политика
В Совфеде назвали США «похоронщиком международного права»
В своем микроблоге в Twitter Пушков подчеркнул, что Штатам пора перестать ссылаться на международное право и «тем более учить ему других», поскольку именно они «и есть главный его похоронщик».
Обновлено в 20:29
Политика
Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США
Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.
Обновлено в 19:14