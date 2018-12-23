Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии достигло 222
Число жертв цунами в Индонезии достигло 222RT на русском05:54
Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222.
RT на русском05:54
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Происшествия
Спасатели обнаружили тела восьми горняков в шахте в Соликамске
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Режиссер Светлана Баскова пострадала в ДТП в Москве
Российский кинорежиссер Светлана Баскова попала в ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве, сообщают "Вести" со ссылкой на ее мужа, художника Анатолия Осмоловского.
Обновлено в 05:48
Происшествия
При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент
Обновлено в 04:58
Происшествия
Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене
Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
На юго-востоке Москвы трамвай столкнулся с легковушкой
Обновлено в 06:23
Происшествия
Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском
Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил 14 машин в подмосковном Раменском.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Снегоход провалился под лед на Кузбассе
«В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лед провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих — водителя и еще одного пассажира — ищут», — рассказал собеседник.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Люберцах драка местных жителей и автомобилистов попала на видео
В Люберцах в минувшую субботу, 22 декабря, подрались автомобилисты и местные жители.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат
Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
МВД предложило передать ему полномочия по пожарному надзору
МВД хочет получить полномочия по государственному пожарному надзору.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Шесть граждан Непала пострадали при взрыве в ресторане в Японии
Обновлено в 01:29
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Во Франции протестующие обезглавили чучело Макрона
Чучело президента Франции Эммануэля Макрона было обезглавлено в ходе демонстрации «желтых жилетов» во французском городе Ангулем (департамент Шарант), сообщает в субботу, 22 декабря, газета Sud Ouest.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
На западе Москвы потушили пожар в двух частных домах
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Петербуржцу трижды выстрелили в лицо из-за места на парковке
Конфликт, начавшийся со словесной перепалки, перерос в перестрелку — один из мужчин достал травматический пистолет и три раза выстрелил обидчику в лицо, после чего сбежал, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:12