Происшествия
Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, увеличилось до 281.
RT на русскомвчера в 22:04
с чего всё началось
BREAKING UPDATE: Another shocking video of the #Tsunami hitting the shores in Indonesia and slamming into a band playing in a tent near the shore when the waves hit. pic.twitter.com/L83nLzcQvsBFM.ruвчера в 10:50
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