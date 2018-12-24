Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281
RT на русском
вчера в 22:04

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, увеличилось до 281.
RT на русскомвчера в 22:04
с чего всё началось
BREAKING UPDATE: Another shocking video of the #Tsunami
 hitting the shores in Indonesia and slamming into a band playing in a tent near the shore when the waves hit. pic.twitter.com/L83nLzcQvs
BFM.ruвчера в 10:50

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Эксперты: Индонезию может ждать новое цунами

Газета.Ru02:16

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 281 человека

РИА Новостивчера в 22:04

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Российская газетавчера в 22:03

Число жертв цунами в Индонезии превысило 280

РБКвчера в 21:50

Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

Интерфаксвчера в 21:46

Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281

ТАССвчера в 20:25

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281

RT на русскомвчера в 22:04
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