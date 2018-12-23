По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168

Происшествия Происшествия На шахте в Соликамске обнаружены тела восьми погибших

Происшествия Происшествия При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

Происшествия Происшествия Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.

Происшествия Происшествия Режиссер Светлана Баскова пострадала в ДТП в Москве Российский кинорежиссер Светлана Баскова попала в ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве, сообщают "Вести" со ссылкой на ее мужа, художника Анатолия Осмоловского.

Происшествия Происшествия Снегоход с людьми провалился под лёд в Кузбассе

Происшествия Происшествия В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Происшествия Происшествия Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил 14 машин в подмосковном Раменском.

Происшествия Происшествия Шесть граждан Непала пострадали при взрыве в ресторане в Японии Шесть человек пострадали при взрыве в непальском ресторане в префектуре Тотиги в Японии. Об этом 23 декабря сообщил телеканал NHK.

Происшествия Происшествия МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору "Наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", - говорится в документе.

Происшествия Происшествия На западе Москвы потушили пожар в двух частных домах Спасатели ликвидировали пожар площадью около 80 квадратных метров в двух частных домах на западе Москвы, один человек пострадал, сообщает столичный главк МЧС в Twitter.

Происшествия Происшествия На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.

Происшествия Происшествия Во Франции протестующие обезглавили чучело Макрона Чучело президента Франции Эммануэля Макрона было обезглавлено в ходе демонстрации «желтых жилетов» во французском городе Ангулем (департамент Шарант), сообщает в субботу, 22 декабря, газета Sud Ouest.

Происшествия Происшествия В Нижегородской области автобус с пассажирами упал в кювет Автобус, ехавший из Москвы в Дивеево, опрокинулся в кювет в Нижегородской области, шесть человек были доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Происшествия Происшествия В Одессе нашли цистерну со скелетами В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами.