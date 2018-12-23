Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168ТАСС02:22
По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
ТАСС02:22
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