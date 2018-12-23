Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168
ТАСС
02:22

По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
ТАСС02:22

Подробнее о событии

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 222

РИА Новости05:56

Мощное цунами накрыло Индонезию и убило сотни людей. Виноваты вулкан, любовь к океану и полная Луна

Телеканал 360°03:22

В результате цунами в Индонезии погибли более 160 человек

Коммерсантъ02:42

Посольство РФ: россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии

ТАСС04:39

Количество жертв цунами в Индонезии превысило 160 человек

РБК02:30

Среди пострадавших от цунами в Индонезии скорее всего нет россиян

Интерфакс04:23

Число жертв цунами в Индонезии достигло 222

RT на русском05:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

На шахте в Соликамске обнаружены тела восьми погибших

Обновлено в 00:27
Происшествия

При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

Обновлено в 04:58
Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Режиссер Светлана Баскова пострадала в ДТП в Москве

Российский кинорежиссер Светлана Баскова попала в ДТП на Лужнецкой эстакаде в Москве, сообщают "Вести" со ссылкой на ее мужа, художника Анатолия Осмоловского.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Снегоход с людьми провалился под лёд в Кузбассе

Обновлено в 03:05
Происшествия

В квартире на северо-западе Москвы взорвался самогонный аппарат

Позднее выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат, который стоял на кухне, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском

Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил 14 машин в подмосковном Раменском.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Шесть граждан Непала пострадали при взрыве в ресторане в Японии

Шесть человек пострадали при взрыве в непальском ресторане в префектуре Тотиги в Японии. Об этом 23 декабря сообщил телеканал NHK.
Обновлено в 01:29
Происшествия

МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору

"Наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

На западе Москвы потушили пожар в двух частных домах

Спасатели ликвидировали пожар площадью около 80 квадратных метров в двух частных домах на западе Москвы, один человек пострадал, сообщает столичный главк МЧС в Twitter.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе

Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Во Франции протестующие обезглавили чучело Макрона

Чучело президента Франции Эммануэля Макрона было обезглавлено в ходе демонстрации «желтых жилетов» во французском городе Ангулем (департамент Шарант), сообщает в субботу, 22 декабря, газета Sud Ouest.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

В Нижегородской области автобус с пассажирами упал в кювет

Автобус, ехавший из Москвы в Дивеево, опрокинулся в кювет в Нижегородской области, шесть человек были доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Одессе нашли цистерну со скелетами

В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Ссора на парковке на проспекте Авиаконструкторов закончилась стрельбой

Ссора на парковке в Приморском районе закончилась стрельбой и госпитализацией молодого петербуржца.
Обновлено в 03:50
Главное